Загреб, 31 марта 2021, 20:38 — REGNUM Вакцинировавшиеся от коронавирусной инфекции российскими препаратами могут с 1 апреля въезжать на территорию Хорватии, сообщил 31 марта журналистам хорватский министр внутренних дел Давор Божинович.
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Также разрешён въезд в Хорватию привитым китайскими вакцинами и людям, предъявившим положительные результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2.
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