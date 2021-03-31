Загреб, , 20:38 — REGNUM Вакцинировавшиеся от коронавирусной инфекции российскими препаратами могут с 1 апреля въезжать на территорию Хорватии, сообщил 31 марта журналистам хорватский министр внутренних дел Давор Божинович.

Сертификат о прививках от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Также разрешён въезд в Хорватию привитым китайскими вакцинами и людям, предъявившим положительные результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2.

Божинович «Учитывая ограничительные меры в соседних странах, мы не ожидаем большого количества приезжающих в Хорватию».

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