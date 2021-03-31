Филадельфия, США, , 20:37 — REGNUM Сегодня, 31 марта, главный тренер «Филадельфии» Док Риверс сообщил, что центровой Джоэль Эмбиид в скором времени сможет вернуться в строй команды.

«Могу лишь сказать, что Джоэл близок к возвращений. Он тренируется каждый день. Я ежедневно получаю отчеты, он хорошо, выглядит, у него все хорошо», — передает слова специалиста журналист Рич Хофманн в своем твиттере.

Напомним, что Эмбиид не принимал участие в последних матчах «Филадельфии» из-за ушиба колена.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата центровой в среднем набирает 29,9 очка, 11,5 подбора и 3,3 передачи за матч.