Приштина, 31 марта 2021, 20:59 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 30 марта принял поздравительное письмо от японского коллеги Ёшихиде Суги.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме подчеркивается, что Япония уделяет большое значение отношениям с Косово. Политик подчеркнул, что Косово играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности в регионе Западные Балканы и в Европе в целом.
Суга выразил убежденность в том, что премьер-министр Курти проявит сильные лидерские качества на пути продвижения социальных и экономических реформ.
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