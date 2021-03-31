Приштина, , 20:59 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 30 марта принял поздравительное письмо от японского коллеги Ёшихиде Суги.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме подчеркивается, что Япония уделяет большое значение отношениям с Косово. Политик подчеркнул, что Косово играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности в регионе Западные Балканы и в Европе в целом.

Ёхишиде Суга «Косово будет располагать постоянной поддержкой Японии, в том числе в виде гранта, предусмотренного на борьбу с пандемией COVID-19».

Суга выразил убежденность в том, что премьер-министр Курти проявит сильные лидерские качества на пути продвижения социальных и экономических реформ.

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