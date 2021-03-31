Москва, , 20:31 — REGNUM Выдача кредитов другим странам приносит России пользу как в экономическом, так и политическом плане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист Василий Колташов, комментируя отчет Всемирного банка, в котором Россия заняла пятое место среди крупнейших мировых кредиторов развивающихся стран.

Эксперт отметил, что в этом вопросе России во многом следует примеру СССР, который поддерживал страны, решившие стать независимыми от Вашингтона или Брюсселя. Причем значительная часть займов предоставлялась не в финансовой, а в материальной форме.

«Правительство РФ пытается поддерживать курс этих стран на самостоятельное развитие. Они в свою очередь оказывают России поддержку. Нельзя сказать, чтобы политика кредитования этих правительств была для Росси не полезной. Однако она является очень малопонятной для российского обывателя, которому либеральная культура и либеральная политическая оппозиция навязывает представление об этой помощи другим странам, как что-то излишнее», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.