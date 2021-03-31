Лондон, , 20:26 — REGNUM Великобритании за последние сутки зафиксировано 4052 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 43 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 31 марта правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, всего на территории страны выявлено уже 4 345 788 носителей коронавирусной инфекции, 126 713 случаев заболевания привели к летальному исходу пациентов.

Правительство также приводит данные о ходе вакцинации населения, согласно которым первым компонентом вакцины привиты уже 30 905 538 британцев, обе дозы прививки получили 4 108 536 человек.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 4040 выявленных инфицированных и 56 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.