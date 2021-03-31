Нью-Йорк, США, , 20:24 — REGNUM Сегодня, 31 марта, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин принял участие в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона». Встреча завершилась победой «рейнджеров» со счетом 5:2 и стала 30-м матчем для россиянина в НХЛ.

На счет бывшего голкипера петербургского СКА 18 побед в первых 30 матчах в НХЛ — это второй результат в истории «Рейнджерс» после Джима Генри, который в сезоне 1941−1942 выиграл 20 из первых 30 матчей. Об этом информирует портал NYR Stats & Info.