Москва, , 20:24 — REGNUM Австралийские санкции «за Крым» портят отношения России и Австралии. За этими санкциями последуют ответные меры Москвы, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 31 марта.

Комментируя решение австралийских властей ввести санкции в отношении одного физического лица из России и четырёх, связанных со строительством и эксплуатацией Крымского моста, компаний, Захаровой заявила:

«Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели».

Она добавила, что «недружественные шаги» властей Австралии «не останутся без адекватного ответа с нашей стороны».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о санкциях, связанных с Крымским мостом, обнародовала накануне, 30 марта, австралийский министр иностранных дел Мэрис Пейн.

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