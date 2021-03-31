Москва, 31 марта 2021, 20:24 — REGNUM Австралийские санкции «за Крым» портят отношения России и Австралии. За этими санкциями последуют ответные меры Москвы, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 31 марта.
Комментируя решение австралийских властей ввести санкции в отношении одного физического лица из России и четырёх, связанных со строительством и эксплуатацией Крымского моста, компаний, Захаровой заявила:
Она добавила, что «недружественные шаги» властей Австралии «не останутся без адекватного ответа с нашей стороны».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о санкциях, связанных с Крымским мостом, обнародовала накануне, 30 марта, австралийский министр иностранных дел Мэрис Пейн.
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