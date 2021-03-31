Москва, , 20:20 — REGNUM Технический комитет ОПЕК+, готовящий оценки к министерскому заседанию в апреле, ухудшил свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году. Об этом сообщил 31 марта генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Согласно последней оценке комитета, потребление нефти в мире увеличится в текущем году на 5,6 млн баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей меньше, чем прогнозировалось ранее.

В базовом сценарии прогноза предусматривается сохранение дефицита на мировом рынке нефти, однако в меньших объёмах, чем ожидалось ранее. В ОПЕК считают, что спрос превысит добычу не на 1,2 млн баррелей, а на 0,8 млн баррелей в сутки.

В альтернативном сценарии прогноза предусмотрено более медленное восстановление спроса, при котором на рынке вместо дефицита образуется профицит предложения в 0,6 млн баррелей в сутки.