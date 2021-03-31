Вашингтон, 31 марта 2021, 20:21 — REGNUM Американская певица Ариана Гранде станет новым членом жюри шоу «Голос» в США. Информацию об этом она опубликовала в своём аккаунте Instagram.
https://www.instagram.com/p/CNDA_LglMUY/
«Сюрприз!!! Я безумно взволнована, горда и заинтригована», — подписала фото певица. Помимо Гранде наставниками нового сезона шоу будут Блейк Шелтон, Джон Ледженд и Келли Кларксон.
В 2021 году Ариана Гранде стала победительницей премии «Грэмми». Победу она одержала вместе с певицей Леди Гагой в номинации «Лучшее поп-выступление дуэта/группы».
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