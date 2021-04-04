Москва, , 10:10 — REGNUM Николай Иванович Лазарев (1926−1998) по возрасту не успел попасть на фронт к самому трудному начальному периоду войны. Но и на его боевую службу пришелся не один фунт лиха.

Николай Иванович Лазарев

В звании ефрейтора командовал отделением автоматчиков моторизованного батальона 24-й танковой бригады 5-го танкового корпуса в 4-й ударной армии. 18 сентября 1944 г. Лазарев встретил под латвийским селением Скудрес. Позицию его батальона атаковала рота гитлеровцев, что, вероятно, не вызвало бы большой опасности, если бы контрудар не поддержали три тяжелых танка «тигр». Николай Иванович противотанковой гранатой подбил головной танк, расстреляв затем из автомата его экипаж. Воспользовавшись замешательством, батальон контратаковал, уничтожив не менее взвода гитлеровцев.

В ноябре 1944 г. Лазарева представили к званию Героя Советского Союза, но в итоге наградили орденом Славы 3-й степени.

После войны демобилизовался в звании старшины, жил в Подмосковье, работал инженером. А 5 мая 1990 года Указом Президента СССР Николаю Ивановичу присвоили Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 11 606). К счастью справедливость восторжествовала при жизни.

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