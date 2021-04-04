Москва, 4 апреля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В русской армии было много девизов, например — «И один в поле воин». Павел Степанович Шамаев (1918−1983) сражался именно в согласии с ним.

Павел Степанович Шамаев

На жизнь старшего сержанта, помощника командира взвода в 409-м полку 137-й дивизии 48-й армии пришлось три войны: бои на Халхин-Голе, Советско-финская и Великая Отечественная.

К моменту боя, за который он получил звание Героя Советского Союза, Павел Степанович был уже полным кавалером ордена Отечественной войны. Кроме того, его грудь украшали медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды.

В начале Восточно-Прусской операции (13 января — 25 апреля 1945 г.) наши войска вышли к Балтийскому морю. В свою очередь немецкое командование организовало контратаку в районе городка Мюльхаузен (ныне поселок Гвардейское). В ходе развернувшегося ожесточенного встречного боя 5 февраля 1945 года взвод Шамаева попал в окружение, командир был убит и руководство обороной группы взял на себя Павел Степанович. После удара вражеской артиллерии выжили всего три человека. Шамаев и два солдата продолжили отбиваться. Несколько атак противника были отбиты. Погибли оба бойца. Раненый старший сержант продержался до подхода советских танков. На месте боя насчитали 84 трупа убитых врагов.

19 апреля 1945 г. Павлу Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 6118).

После войны Шамаев жил и работал в родном Петровске Саратовской области.