Ростов-на-Дону, , 20:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону полицейский стал фигурантом уголовного дела и был уволен из правоохранительных органов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 31 марта.

Как полагают следователи, бывший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД городского управления МВД РФ в январе 2021 года оформил фиктивное ДТП. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют причастность фигуранта уголовного дела к совершению аналогичных преступлений.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 «Превышение должностных полномочий» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».