Челябинск, 31 марта, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали машину, в которой было девять тонн мёда. Товар следовал из Екатеринбурга в Нур-Султан, сообщает областное управление Россельхознадзора.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области Мёд

Транспорт был задержан 30 марта. Груз перевозил 40-летний гражданин Казахстана, но у него не оказалось необходимых документов. В частности, он не смог предъявить ветеринарно-сопроводительных документов, а также ветеринарного сертификата Таможенного Союза.

26 марта другой житель Казахстана пытался ввезти в Россию 2,6 тонны мороженой креветки. Однако доставить товар из Караганды в Москву ему не удалось — груз задержали из-за отсутствия документов. Оба перевозчика привлечены к административной ответственности.