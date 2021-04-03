Москва, 3 апреля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Александр Иванович Жилин (1899−1944) успел узнать о присвоении ему звания Героя Советского Союза, но награду получить так и не успел.

Александр Иванович Жилин

Он был призван в сентябре 1941 г. Какое-то время служил инструктором по пулеметному делу в Свердловске, а затем оказался на фронте. Два года спустя был награжден медалью «За отвагу» за отражение трех контратак численно превосходящего неприятеля.

Осенью того же года гвардии сержант 37-го стрелкового полка 12-й стрелковой гвардейской дивизии в 61-й армии отличился в ходе знаменитой битвы за Днепр. Согласно документам, Александр Иванович 26 сентября 1943 г., отражая контратаку противника, «огнем ручного пулемета внес замешательство следовавшим автоматчикам за танками и, воспользовавшись этим, уничтожил 15 солдат». Затем, на северной окраине местечка Любеч (Черниговская область), «оседлав дорогу, вывел из строя машину с солдатами противника». Двумя днями позднее в ходе переправы через Днепр первым ворвался в траншею гитлеровцев и «огнем своего пулемета подавил две огневые точки противника, мешавших форсировать Днепр остальным подразделениям полка».

Указ о присвоении Жилину Героя Советского Союза и медали Золотая Звезда вышел 15 января 1944 года, а 6 марта Александр Иванович погиб в бою у села Купель Хмельницкой области.