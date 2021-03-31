Женева, Швейцария, , 19:59 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 509 746 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 127 877 462 человек. Такие данные приводит 31 марта марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей 8855 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 796 561.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 427 964 новых случая заболевания и 8156 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.