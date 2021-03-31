Буэнос-Айрес, , 20:31 — REGNUM В Аргентине обнаружили череп огромного динозавра, ранее неизвестного ученым. Об этом 31 марта сообщает BBC.

Новый вид динозавров назвали Llukalkan aliocranianus. В свое время индейцы Мапуче говори о нем, как «о том, кто вызывает страх». Известно, что данный вид относится к семейству абелизаврид, обитающих в Южном полушарии и крайне похож на тираннозавров, живших в Северном полушарии.

Обнаруженный вид обитал примерно 80 млн лет назад и являлся одним из главных хищников в Патагонии, так как был огромен (до 5 м в длину), имел очень острые зубы, когти и развитое обоняние.

Отметим, что ученые обнаружили остатки скелета Llukalkan aliocranianus в формации Баджо-де-ла-Карпа.