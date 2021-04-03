Москва, , 10:30 — REGNUM По идее Асаф Кутдусович Абдрахманов (1918−2000) должен был стать военным летчиком. Ведь до войны, окончив авиационный техникум в Казани, он работал техником-монтажником на авиационном заводе. Но в 1939 его призвали во флот и к 1942 г., после учебы в Высшем военно-морском училище Асаф Кутдусович был назначен командиром бронекатера БКА-121 Азовской военной флотилии.

Асаф Кутдусович Абдрахманов

Корабль лейтенанта Абдрахманова в начале выполнял дозорную службу на морских коммуникациях, но вскоре в составе отряда из трех бронекатеров принял участие в ночном рейде на Мариуполь, ставшим укрепленной базой противника на Азовском море.

В ноябре 1943 года при форсировании Керченского пролива (Керченско-Эльтигенская десантная операция) бронекатер теперь уже старшего лейтенанта Асафа Абдрахманова высадил первые штурмовые отряды и многократно доставлял на взятый плацдарм боеприпасы и войска. Согласно Представлению к званию Героя Советского Союза, «мужественный и бесстрашный командир катера (…) офицер Абдрахманов проделал большую работу. Его катер под ураганным огнем вражеской артиллерии и авиации днем и ночью, в штормовые погоды смело высаживал десантников на берег, занятый противником. Выполняя особое задание по обеспечению нашего десанта боезапасом, продовольствием и техникой (…) сумел организовать все силы личного состава на выполнение этой сложной задачи».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года был награжден званием Героя Советского Союза и медалью «Золотая Звезда» (№ 2904).

После войны Асаф Кутдусович остался во флоте, командовал кораблем измерительного комплекса (контроль параметров полета ракет) «Сучан/Спасск», вышел в отставку в звании капитана 1-го ранга в 1973 году.

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