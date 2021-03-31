Москва, 31 марта, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Письмо, в котором глава Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликс Дзержинский заявляет, что нужно проследить за подозрительным человеком, который стоял рядом с генсеком ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным, опубликовала 31 марта пресс-служба ФСБ.

Феликс Дзержинский

Этот и ряд других архивных документов опубликованы ФСБ в связи со 100-летней годовщиной отряда особого назначения (ОСНАЗ) при президиуме ВЧК.

В основные задачи ОСНАЗ входили борьба с внутренними врагами советской власти и защита завоеваний революции. В документе, подписанном Дзержинским, говорится, что он при входе в театр вместе с товарищем Сталиным «заметил подозрительное лицо».

Подозрительный человек, как отмечается в документе, читал объявление, но при этом «очень чётко» осмотрел и Сталина с Дзержинским, и машину, на которой они приехали.

«При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», — говорится в письме Дзержинского, датированном 1925 годом.