Тамбов, , 19:52 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 31 марта, в Москве на встрече с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым предложил провести в регионе ряд мероприятий всероссийского значения. Среди них — федеральный форум по киберспорту, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор Александр Никитин встретился в Москве с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым Tambov.gov.ru

На встрече губернатора шла речь о реализации государственной молодёжной политики в Тамбовской области. В 2020 году на эти цели из регионального бюджета было направлено более 24 млн рублей. Из них около 18 млн — на финансирование областного Дома молодежи, который является центром координации молодежного движения. Для сравнения, в 2018 году объем финансирования сферы государственной молодежной политики в регионе составил 5 млн рублей, то есть за три года объем выделенных средств увеличился почти в пять раз.

В прошлом году Тамбовщина приняла IV всероссийский форум молодежного самоуправления «Молодежная команда страны». Тамбовчане в различных конкурсах выиграли гранты на общую сумму 3 млн рублей.

Кроме того, Тамбовская область — первый регион в стране, где проведен региональный этап всероссийского форума «Территория смыслов». По итогам форума запущен проект «Школа модераторов» для повышения компетентности специалистов по работе с молодежью. На основе этого проекта тамбовский губернатор Александр Никитин предложил руководителю Росмолодёжи Александру Бугаеву организовать образовательный форум ЦФО для модераторов.

«Специально для молодежи и в то же время вместе с ней мы создаем условия для ее неформального обучения. Прекрасно понимая, что специалисты, работающие в сфере молодёжной политики, должны быть в каждом регионе, мы готовы делиться своим опытом и эффективными практиками», — сказал Александр Никитин.

Также он предложил провести в Тамбовской области всероссийский форум по киберспорту и выступил с инициативой включить в федеральный план празднования юбилея великого композитора и исполнителя Сергея Рахманинова молодёжные мероприятия.

Кроме того, уже этой осенью в Тамбовской области пройдет второй региональный форум «Территория смыслов», участники которого смогут побороться за грант Росмолодежи.

Региональные власти отмечают, что в ходе встречи все предложения губернатора были поддержаны, а также дана высокая оценка результатам реализации государственной молодежной политики в регионе.