Тюмень, , 19:52 — REGNUM Мэр Тюмени Руслан Кухарук поручил провести полный аудит деятельности комбината школьного питания «Центральный», директор которого поразила свои хамским поведением не только СМИ, но и главу региона.

Напомним, на вопросы о качестве школьного питания директор КШП «Центральный» Ольга Гирилюк прокляла, обозвала журналистку портала 72.ru, вдобавок назвав «взяточницей». Поведение директора муниципального предприятия уже публично осудил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Такие люди не должны и не будут работать в организациях, оказывающих услуги населению. Такое решение будет принято администрацией незамедлительно!» — вслед за губернатором заявил Руслан Кухарук.

По данным тюменских СМИ об увольнении Ольги Гирилюк будет официально заявлено завтра. Аудит предприятия школьного питания, которое она возглавляет будет проводиться, по словам главы Тюмени, максимально открыто и с привлечением общественности.

Отметим, что во всероссийском антирейтинге самых невкусных школьных обедов Тюменская область заняла второе место. КПШ «Центральный», к которому у тюменских родителей накопилась масса претензий, обслуживает 49 школ в Тюмени и четыре в Тюменском районе.