Приштина, , 23:50 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла 31 марта провела встречу с послом США в Приштине Филипом Коснеттом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Гервалла назвала Соединенные Штаты незаменимым стратегическим партнером Косово во внешней политике, не только при координации политики с другими странами, но и при защите интересов самого Косово.

На встрече обсуждались последние события политической жизни Косово, межрегиональные связи в регионе Западные Балканы, а также дальнейшее укрепление взаимоотношений между народами Косово и США.

Гервалла подчеркнула, что вступление в НАТО и Евросоюз соответствует интересам обеих сторон, а также подчеркнула, что в условиях пандемии COVID-19 Косово срочно нуждается в проведении мер по восстановлению экономики и созданию новых рабочих мест.

Говоря о диалоге между Сербией и Косово представитель Приштины отметила важность ведения содержательных переговоров при посредничестве международных партнеров, и особо выделила значимость того, чтобы итоговое соглашение не нарушало конституционного строя Косово и Сербии, их суверенитета и территориальной целостности.

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