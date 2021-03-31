Минск, , 19:51 — REGNUM По итогам января-февраля превышение расходов над доходами республиканского бюджета Белоруссии составило 1,3225 млрд бел.руб. ($505 млн). При этом дефицит бюджета сектора госуправления составил 1,37 млрд. бел.руб., проинформировало 31 марта министерство финансов Белоруссии.

Доходы бюджета сектора госуправления за январь-февраль составили 8,47 млрд бел.руб. ($3,23 млрд) или 15,7% уточнённого годового плана. При этом поступление главного налога — НДС составило 2,6 млрд бел.руб. или 19,1% уточнённого годового плана. Налог на прибыль добавил 30 млн бел.руб. (0,9%), акцизы — ещё 0,5 млрд бел.руб. (17,6%), доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,7 млрд бел.руб. (18,6%).

Доходы республиканского бюджета составили 3,8 млрд бел.руб. ($1,45 млрд) или 16,3% уточнённого годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 3,24 млрд бел.руб. (16,9%). По состоянию на 1 марта 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 157,6 млн бел.руб.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года составили 9,84 млрд бел.руб. (16,6%). В частности, на общегосударственную деятельность направлено 3,1 млрд бел.руб. (23,2%), на финансирование национальной экономики — 0,8 млрд бел.руб. (12,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 3 млрд бел.руб. (15,5%).

Расходы республиканского бюджета составили 5,1 млрд (17,7%). ФСЗН расходовал 3,19 млрд бел.руб. (17%).

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