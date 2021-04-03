Москва, , 10:20 — REGNUM Василий Петрович Олейник (1903−1983) оказался на фронте довольно поздно. Хмельницкая область, где он трудился в колхозе, была занята частями вермахта еще в июле 1941 г. Поэтому Олейника призвали только после освобождения в апреле 1944 г.

Василий Петрович Олейник

Став рядовым 873-го стрелкового полка 276-й стрелковой дивизии в 1-й гвардейской армии, Василий Петрович сражался храбро. Был награжден медалью «За отвагу» (август 1944 г.) и орденом Славы 3-й степени (декабрь 1944 г.).

Но особо отличился гвардеец 12 августа 1944 года в бою за стратегическую высоту 521.0 у села Коростенко Старосамборского района Львовской области. Он принял активное участие в захвате немецкого опорного пункта на ее вершине и последующем отражении трех ожесточенных немецких контратак. В том бою Олейник лично уничтожил пулемет и большое количество солдат и офицеров противника, активно используя при этом трофейное оружие. В критический момент боя заменил собой выбывшего из строя командира группы и двое суток успешно руководил обороной.

24 марта рядовому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6882).

В дальнейшем Олейник участвовал в Западно-Карпатской стратегической и Моравско-Остравской наступательной операциях. А после войны Василий Петрович вернулся в родное село Викторовка, где работал завхозом.

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