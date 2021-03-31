Тирана, , 20:26 — REGNUM В Албании 31 марта в результате обследования 2991 человека выявили 434 новых случая заражения коронавирусом. Еще 654 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 125 157 случаев заражения коронавирусом. 91 271 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2235 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них два человека — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

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После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 31 651. Две трети случаев приходится на Тирану — 22 035. На стационарном лечении находится 271 пациентов, из них два подключены к аппаратам ИВЛ. Уже две недели число пациентов, проходящих стационарное лечение, сокращается.

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