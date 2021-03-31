Мытищи, Московская область, , 19:48 — REGNUM Шоумен Стас Барецкий был знаком со стрелком из Мытищ Владимиром Бардановым. Об этом он рассказал 31 марта радиостанции «Говорит Москва».

«Не скажу, что мы прямо дружили, но я его знал. Такой, достаточно серьёзный дядя, из 90-х мужчина», — поделился шоумен. Барецкий также отметил, что Барданов «занимался «тёмными делами».

ИА REGNUM напоминает, что Стас Барецкий — российский музыкант и шоумен. В период с 2005 года по 2008 год выступал в группе «Ленинград».

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