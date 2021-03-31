Минск, , 19:48 — REGNUM «Государственный долг Республики Беларусь на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,7 млрд. рублей, или на 2,9%», — сообщило 31 марта министерство финансов Белоруссии.

В долларовом эквиваленте госдолг постсоветской республики составляет $22,71 млрд. При этом внешний госдолг оценён в $18,3 млрд, что на $0,3 млрд или на 1,4% меньше показателя на начало года.

Белоруссия нарастила госдолг в январе-феврале 2021 года $129,2 млн. В частности, она привлекла $114,0 млн от правительства России и $15,2 млн от МБРР и ЕБРР. Погашение внешнего госдолга за этот же период составило $386,4 млн: $188,4 млн перечислено правительству РФ, $186,2 млн — банкам КНР и $11,8 млн — МБРР.

Внутренний госдолг Белоруссии на 1 марта 2021 года составил 11,7 млрд бел.руб. ($4,47 млрд). с начала года его нарастили на 1,9 млрд бел.руб. или на 18,9%. В частности, за первых два месяца года было размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $695 млн.

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