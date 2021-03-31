Киев, , 19:47 — REGNUM Действующая украинская власть пользуется приёмами бывшего президента Порошенко, натравливая радикалов на «внутреннего врага», чтобы за этой войной прятать коррупцию, хищения, массовые нарушения закона, провал вакцинации, провал борьбы с пандемией и попытки узурпации власти, заявил 31 марта в эфире телеканала «Первый независимый» сказал народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

Политик отметил, что действующая власть намеренно делает из лидера ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука «внутреннего врага», постоянно и безосновательно употребляя по отношению к оппозиционному политику эпитет «пророссийский». Всё это делается для того, чтобы уничтожив оппозицию, удержать власть.

«Медведчука называют «пророссийским политиком». А он «пророссийский» по какой причине? Медведчук последовательно выступает за нормализацию отношений со всеми соседями, не только с РФ, а и с Польшей, Венгрией, Словакией… За то, чтоб конфликт в Донбассе был решён максимально быстро, за производство вакцины в Украине. Что в этом «пророссийского»?» — задается вопросом Кузьмин.

По его мнению, намеренное создание из Медведчука «внутреннего врага» — это технология, направленная на «стравливание внутри страны больших групп населения», на которую тратятся огромные средства. И именно поэтому, считает Кузьмин, украинская власть позиционирует борьбу с Медведчуком, как свою главную задачу.

«Действующая украинская власть пользуется приёмами Порошенко: они назвали внешним врагом Путина и Россию, а «внутренним» — Медведчука и ОПЗЖ. Они натравливают радикалов на «внутреннего врага» для того, чтобы власть за этой вот войной могла спрятать коррупцию, хищения, массовые нарушения закона, провал вакцинации, провал борьбы с пандемией, а, самое главное, попытки узурпации власти. Для этого и устроена дымовая завеса в виде борьбы с оппозицией», — подчеркнул парламентарий.

В заключение Кузьмин выразил мнение, что всё это делается для того, чтобы дать возможность иностранным мошенникам и аферистам грабить Украину и дальше.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта представители Службы безопасности Украины и офиса генерального прокурора провели 20 обысков у членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и активистов общественного движения «Украинский выбор — Право народа» в Киеве и разных регионах Украины.