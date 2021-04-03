Москва, , 10:10 — REGNUM Александр Григорьевич Важинский (1910−1970) не думал о военной карьере. Он работал электромонтером и одновременно учился в Харьковском электромеханическом институте, когда был призван в армию. Но, окончив 9-ю Харьковскую военную авиашколу и получив звание лейтенанта, молодой человек изменил свои первоначальные планы. Важинский остался на сверхсрочную, став летчиком-инструктором в Пуховичской авиашколе.

Александр Григорьевич Важинский

Именно из-за важности в военное время его новой должности, несмотря на неоднократные рапорты, на фронт Александр Григорьевич попал лишь в мае 1943 г. Служил в звании майора командиром эскадрильи в составе 18-го, а затем 6-го бомбардировочного авиационного полка в 5-й воздушной армии. Важинский не был штабным работником. Он лично совершил 116 боевых вылетов на разведку и бомбардировку железнодорожных станций, аэродромов, скоплений живой силы и техники противника. Кроме того комэск первым ввел метод использования самолетов Пе-2 для «свободной охоты» и совершил 15 таких вылетов в исключительно сложных метеоусловиях.

Вверенная Александру Григорьевичу эскадрилья произвела 554 боевых вылета, уничтожив 240 машин, 90 танков, 28 складов с горючим и боеприпасами, а также ряд других объектов (аэродромы, взлетно-посадочные полосы, железнодорожное полотно, составы и т. п.). Одновременно бомбардировщики в воздушных боях сбили 9 самолетов противника, при этом потеряв один свой экипаж.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года Важинскому было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 7881).

В 1947 года майор вышел в запас. Проживал в городе Сочи и работал заместителем директора по хозяйственной части Мацестинского чайсовхоза.

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