30 декабря, 2009, 13:24 — ИА Регнум.

Объявление указа Петра Великого (1699) "считать новый год" с 1 января. Гравюра конца XIX века

1699 год. 30 декабря (20 декабря ст.ст.) по указу императора Петра I с 1 января 1700 года в России вводилось летоисчисление от Рождества Христова. Подданным предписывалось праздновать наступление нового, 1700-го года, украшать при этом улицы и устраивать салюты.

"Легенда о самозванстве Петра, вся построенная на тягловых мотивах, очевидно, сложилась в тяглой среде, особенно в той массе, которая, быв дотоле свободной от податей, больно была захвачена указами о новых налогах и службах. Другая легенда, о Петре-антихристе, возникла или была разработана в церковном обществе, взволнованном новшествами Никона, и сплелась из других мотивов. Преобразовательная деятельность Петра представлялась народу прямым продолжением того непонятного и бесцельного посягательства со стороны правительства на чистоту родной веры и родных обычаев, какое началось при царе Алексее. Новое иноземное платье, брадобритье и тому подобные новшества затрагивали религиозные воззрения древнерусского общества. В конце 1699 г. последовала новость, еще более тревожная, чем немецкое платье или табак: изменен был русский православный календарь, велено вести летосчисление от рождества Христова, а не от сотворения мира и новый год праздновать не 1 сентября, по-церковному, а 1 января, как делалось у неправославных. Это новшество уж прямо вторгалось в церковный порядок. Люди, и без того встревоженные латинобоязнью никоновского времени, теперь еще сильнее встрепенулись на защиту старой веры. В полиции и на улице при Петре происходили иногда очень странные сцены. Раз в 1703 г. один нижегородец, простой посадский человек Андрей Иванов, пришел в Москву с изветом, т. е. с доносом, - на кого бы вы думали - на самого государя, что-де он, государь, веру православную разрушает, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть: во всем этом обличить государя и пришел он, Андрей Иванов. В 1705 г. в Ярославле Димитрий, митрополит ростовский, в воскресный день идучи к себе из собора, встретился с двумя еще нестарыми бородачами, которые спросили его, как им быть: велено брить бороды, а им пусть лучше головы отсекут, чем бороды обреют. "А что отрастет, отсеченная ли голова или сбритая борода?" - переспросил владыка. В дом к митрополиту сошлось много лучших горожан, и начался диспут о бороде, об опасности брад обритая для душевного спасения, ибо сбрить бороду - значит потерять образ и подобие божие. Ученому владыке пришлось написать целый трактат об образе и подобии божием в человеке Вопрос о брадобритии разгорелся до народной агитации: в разных городах разбрасывались подметные письма, призывавшие православных восстать за бороду. Люди более серьезного образа мыслей не могли довольствоваться распространявшимся в темной массе сказанием о самозванстве Петра и искали более глубокого источника его непонятных и опасных нововведений. Поддразнивая пугливую совесть пустяками вроде брадобрития или безобразиями пьяного собора, Петр вызывал тревожные суеверные толки о конечной гибели благочестия, о последних временах и о необходимости вольного страдания ради спасения души. Эти толки, обращаясь на их виновника, и породили легенду о царе-антихристе. Мы встречаем ее в Москве в одном следственном деле уже 1700 г. Некто Талицкий, книгописец, значит, человек сравнительно образованный, составил для распространения в народе тетради о последнем времени и о пришествии в мир антихриста в лице государя. Тамбовский архиерей до слез умилялся этими тетрадями, а боярин князь Хованский плакался Талицкому на самого себя, что был ему послан мучения венец, да он его потерял, согласившись обрить себе бороду, а потом приняв шутовское поставление в митрополиты известного всепьянейшего собора. Но особенно широкое распространение получила легенда на олонецком и заонежском Севере, в краю, наиболее тронутом расколом, куда бежало от гонений множество подвижников древнего благочестия еще при царе Алексее. Уже к концу XVII в. эти беглецы в своем фанатизме выработали в борьбе с еретической церковью и антихристовым государством страшную форму вольного страдания за благочестие - самосожжение массами. По одному идущему от того времени староверческому сочинению насчитывали более 20 тысяч самосожженцев, сгоревших в 1675 - 1691 гг. На глухом поморском Севере, наполненном лесами, все известия, приходившие из Центральной Руси, отражались в искривленном виде: напуганная фантазия превращала их в чудовищные призраки. В одном погосте Олонецкого уезда раз священник и дьячок, вышедшие из церкви после литургии, разговорились о том, что делается на белом свете. Дьячок сказал: вот ныне велят летопись (летосчисление) вести от рождения Христова и платье носить венгерское".

Цитируется по: Ключевский В.О. Курс русской истории. Том 4, лекция 69. М.: Мысль, 1989. С.211-213

История в лицах

Из "Дневных записок" Ивана Желябужского:

7208 году декабря в 20 день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя Poccии указал сказать:

Известно ему великому государю стало, не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах словенских, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны, как: волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, генваря с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего генваря с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года.

А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года.

Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя новым годом и столетним веком, учинить cиe: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам, и окольничим, и думным и ближним, и знатным людям, полатного, воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своем дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, и по улицам большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7 число, по ночам огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы, а где мелкие дворы, собрався пять или шесть дворов, такой огонь класть, или, кто похочет, на столбиках поставить по одной, по две, или по три смоляные и худые бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, перед бурмистрскою ратушею стрельбе и таким огням и украшению, по их рассмотрению быть же...

Цитируется по: Хрестоматия по русской истории. Т. II / Сост. М. Н. Коваленский. М- Пг.: Гос. издательство, 1923. С.273-275

Мир в это время

26 января 1699 между Австрией, Польшей, Венецианской республикой и Османской империей был заключен Карловицкий мир. По условиям мирного договора к Австрии отходили вся Венгрия, а также Трансильвания и Тимишоара. Венеция закрепила за собой полуостров Морея и Далмацию. Польша возвратила потерянные по условиям Бучачского мира земли, в том числе Подолье и другие части Правобережной Украины.

Карта территориальных изменений после Карловицкого конгресса 1698 года

"Раскинув вокруг Вены свой необозримый лагерь, турки принялись громить ее стены артиллерией и устраивать приступы. Небольшой венский гарнизон, подкреплявшийся самими гражданами, долго защищался под командованием мужественного графа Штаренберга. Наконец город уже едва держался. Между тем просьбы императора о помощи не остались тщетны. Некоторые германские князья присоединились к Карлу Лотарингскому. Пришел и польский король Ян III Собеский. Объединенное христианское войско насчитывало теперь до 70 000 человек. Осажденные пускали сигнальные ракеты, давая знать о своем крайне бедственном положении. И вдруг однажды ночью они заметили огни на соседних высотах Каленберга, а на рассвете с неописуемой радостью увидели там христианские полки. Ян Собеский и Карл Лотарингский решились немедля, с марша вступить в битву. Мужество и искусство были на стороне христиан, и они одержали полную победу; огромная неприятельская армия обратилась в бегство и оставила в добычу победителям свой лагерь, набитый награбленными сокровищами (1 сентября 1683 года). Жители Вены встретили Собеского с восторгом, как своего избавителя, но Леопольд I, возвратившийся в столицу, напротив, обошелся с ним холодно.

Вслед за тем многие венгерские города были отняты у турок. Кара-Мус-тафа за неспособность к командованию был обезглавлен по приказу султана. Война с турками продолжалась еще долгое время. В ней приняли участие Россия и Венецианская республика в союзе с Германией и Польшей. К тому времени относятся Крымские походы князя Василия Голицына (любимца царевны Софьи), а потом Азовские походы Петра Великого. Венецианцы в эту войну отняли у турок Морею (но не надолго); бомбами их флота были разрушены некоторые драгоценные памятники греческого искусства в Афинах, и, между прочим, пострадал при этом знаменитый Парфенон. Наконец победы австрийского полководца, принца Евгения Савойского, заставили турок подписать мир в местечке Карловцы (1699 год) и отказаться от большей части своих владений в Венгрии. Эта общая борьба христианских государств "-Священной лиги" против Оттоманской империи нанесла сильный удар ее могуществу. С тех пор начался ее постепенный упадок".

Цитируется по: Иловайский Д.И. Древняя история. Средние века. Новая история М.: Современник, 1997

Материал предоставлен АНО "Руниверс"