Москва, , 19:43 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогнозы для банковского сектора России, Азербайджана и Казахстана с «негативного» на «стабильный». Об этом говорится в распространённом 31 марта пресс-релизе агентства.

В комментарии отмечается, что пересмотр прогнозов «отражает улучшение экономических перспектив этих стран по прошествии года с начала пандемии коронавируса».

Аналитики Moody's ожидают, что постепенное снятие ограничительных мер, введённых в связи с пандемией, а также восстановление мировых цен на нефть будет способствовать росту ВВП России и улучшению операционных условий для банков и их заёмщиков.

В то же время в Moody's по, что условия для ведения бизнеса будут непростыми из-за постепенной отмены мер государственной поддержки и неравномерного восстановления экономик стран СНГ.