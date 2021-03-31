Кострома, 31 марта 2021, 19:55 — REGNUM В Костромском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сменился председатель. Об этом со ссылкой на информацию, опубликованную в официальной группе общественной организации ВКонтакте сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Новым главой отделения стал костромской депутат, историк и политолог Николай Сорокин. До этого организацией руководила дочь известного костромского архитектора, академика Нью-Йоркской академии наук Иосифа Шевелева Мария Шевелева.
Справка: Костромское областное отделение ВООПиК было создано в 1966. В перестроечные годы оно прекратило свою работу и бездействовало на протяжении 20 лет. В 2018 году отделение возродили. Сейчас в общество входят 32 человека. Общество занимается охраной, сбережением, популяризацией историко-культурного наследия России.