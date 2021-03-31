Кострома, , 19:55 — REGNUM В Костромском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сменился председатель. Об этом со ссылкой на информацию, опубликованную в официальной группе общественной организации ВКонтакте сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Сорокин Личная страница депутата ВКонтакте

Новым главой отделения стал костромской депутат, историк и политолог Николай Сорокин. До этого организацией руководила дочь известного костромского архитектора, академика Нью-Йоркской академии наук Иосифа Шевелева Мария Шевелева.