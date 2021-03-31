Кострома, 31 марта, 2021, 19:55 — ИА Регнум. В Костромском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сменился председатель. Об этом сообщается в официальной группе общественной организации ВКонтакте.

Личная страница депутата ВКонтакте Николай Сорокин

Новым главой отделения стал костромской депутат думы города Костромы, историк и политолог Николай Сорокин. До этого организацией руководила дочь известного костромского архитектора, академика Нью-Йоркской академии наук Иосифа Шевелева Мария Шевелева.