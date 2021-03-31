Челябинск, , 19:40 — REGNUM Челябинск испытывает острую нехватку денег на демонтаж нестационарных незаконных объектов. Об этом заявил спикер гордумы Андрей Шмидт.

«На демонтаж незаконных объектов в бюджете Челябинска заложено 3 миллиона рублей вместо необходимых 40 миллионов рублей», — отметил глава представительного органа.

Надежды в плане решения проблемы он возлагает на принятый думой Порядок демонтажа таких объектов. Как сообщало ИА REGNUM, теперь в процессе могут участвовать юридические и физические лица, в том числе и жители домов, на территории которых находятся незаконные НТО.

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