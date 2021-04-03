Москва, 3 апреля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Иван Семенович Якименко (1899−1962) до призыва в армию (1943 г.) пережил оккупацию, поэтому имел к гитлеровцам личный счет.

Иван Семенович Якименко

Вскоре на фронте он был награжден медалью «За отвагу» за бои на Кубани и Перекопе.

6 апреля 1945 года гвардии сержант, командир пулеметного расчета 261-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии в 43-й армии, как значится в представлении к званию Героя Советского Союза, в ходе «наступательных боев по прорыву мощной обороны немцев северо-западнее Кенигсберга у населенного пункта Вальдгартен (ныне часть Калининграда — А. М.) (…) вплотную подполз к вражескому дзоту и несколькими очередями в амбразуру уничтожил его гарнизон. Под сосредоточенным огнем противника (…) с пулеметом первый переправился через канаву (канал — А. М.) Ландграбен (ныне река Голубая — А. М.) и, ведя шквальный огонь по врагу, обеспечил батальону возможность переправиться через водную преграду. В уличных боях (…) Якименко, будучи впереди стрелков, устанавливал пулемет на чердаках домов, в комнатах и уничтожал вражеских снайперов, пулеметчиков, мешавших продвижению подразделений. За три дня боев (…) истребил свыше 60 вражеских солдат и офицеров, подавил огонь двух дзотов и свыше 10 пулеметных точек в домах».

Вскоре, 19 апреля, Ивану Семеновичу было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 4216).

После войны ветеран вернулся в станицу Выселки, где до войны жил и работал.