Киев, 31 марта, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В полицию Киева сегодня, 31 марта, поступило сообщение о минировании посольства России.

Dmitry Karpezo Российское посольство в Киеве

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.

Также поступили сообщения о минировании Киевского апелляционного суда и жилого комплекса Time. СМИ уточняют, что в настоящее время проводится проверка сообщений — на месте работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта президент Украины Владимир Зеленскийподписал закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании, который Рада приняла в начале марта. Законом вводится уголовная ответственность за такие сообщения в отношении зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, на срок от четырех до восьми лет лишения свободы.