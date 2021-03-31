31 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили данные об инициативе, согласно которой собственники квартир должны выплачивать долги предыдущих владельцев.

Артур Савин, , 20:05 — REGNUM Информация, согласно которой представители ассоциации «ЖКХ и городская среда» предложили обязать новых собственников квартир выплачивать долги за ЖКУ, накопленные предыдущими владельцами в России, вызвала возмущение в интернете. Граждане выразили своё мнение 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»А что, суды уже кончились, взыскивать долги некому?» — задаётся вопросом Сергей М.

Многие пользователи посчитали подобный взгляд на решение проблемы совершенно абсурдным. Граждане считают, что если идея найдёт своё применение, то она создаст прецедент, который приведёт к печальным последствиям.

«То есть если в квартире до этого произошло убийство, и потом убийца сбежал, то, следуя логике, можно его не искать, а просто посадить следующего владельца квартиры», — пишет Дмитрий А.

Некоторые комментаторы отметили, что законодателям достаточно лишь запретить владельцам квартирам продавать своё жильё, если на нём числится долг. Люди уверены, что это решит все проблемы.

«А может, просто запретить продажу квартир с долгами? А если хочешь продать, то, как и ипотечную квартиру, продают сначала банку», — написал Сергей К.

Другие предложили добавить лишь одну необходимую справку, которая снимет множество вопросов и предотвратит продажу квартиры с долгом человеку, который об этом не подозревает.

«Значит, тому, кто покупает квартиру, нужно требовать с бывшего владельца справку о задолженности по квартплате. Неужели нельзя прописать в договоре купли-продажи обязательное наличие такой справки?» — возмущается Светлана М.

Ряд людей предположил, что подобные инициативы могут начать появляться постоянно, и их итогом станет, по сути, самоустранение ответственных органов от своих непосредственных обязанностей.

«Скоро обяжут обычных граждан России выплачивать долги за олигархов. Вполне не исключено», — предположил Evgen D.

Нашлись и те, кто призвал сделать руководство ЖКХ ответственными за долги граждан. Тогда, считают люди, коммунальщики задумаются над тем, чтобы выдвигать такие возмутительные инициативы.

«Что за бред?! У меня встречное предложение; надо саму организацию ЖКХ обязать выплачивать в государственную казну все долги бывших хозяев квартир, дабы неповадно было выдумывать разного такого рода предложения!» — пишет Marsel M.

Напомним, 31 марта газета «Известия» опубликовала информацию со ссылкой на источник, согласно которой представители ассоциации «ЖКХ и городская среда» предложили обязать новых собственников квартир выплачивать долги за ЖКУ, накопленные предыдущими владельцами в России.