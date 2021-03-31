Челябинск, , 19:33 — REGNUM В Челябинске граждане смогут демонтировать незаконно установленные объекты. Порядок демонтажа утвердили депутаты городской думы.

Согласно документу, расширены полномочия внутригородских районов. Также в процессе могут участвовать юридические и физические лица. Кроме того, в порядке отражены мероприятия по благоустройству территории после проведения демонтажа.

Жильцы многоквартирных домов, на территории которых находятся нелегальные нестационарные объекты, могут принять меры к демонтажу с использованием внебюджетных средств. Списки незаконных объектов власти обещают размещать на сайте администрации города и регулярно обновлять.