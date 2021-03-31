Нью-Йорк, США, , 19:33 — REGNUM Полиция США арестовала мужчину, подозреваемого в жестоком избиении 65-летней азиатки на улице Нью-Йорка. Об этом 31 марта сообщает BBC.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как высокий мужчина толкает пожилую женщину, она падает, и он несколько раз ударяет ее ногой по голове. При этом мимо проезжают машины, а в жилом доме за происходящим наблюдают охранники.

Сообщается, что подозреваемый, Брэндон Эллиот был ранее осужден за преступление на почве ненависти.

Отмечается, что 38-летний мужчина был приговорен к пожизненному испытательному сроку за то, что в 2002 году он до смерти избил свою мать. В 2019 году он вышел из тюрьмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «жертва в критическом состоянии доставлена в больницу NYU Langone Health».