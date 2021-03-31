31 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили критику спикера Совета Федерации в сторону участницы конкурса Евровидение-2021 от России.

Артур Савин, , 21:29 — REGNUM Критика спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко композиции участницы конкурса «Евровидение-2021» от России Манижи вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Манижа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Манижа спела песню про феминизм и стереотипы, связанные с женщинами. В чём проблема? О каких ценностях она хочет слышать в песнях?» — пишет Наташа Л.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением спикера Совета Федерации. Люди заявили, что песня Манижи для них является непонятной и они выступают против её исполнения на песенном конкурсе.

«Я с ней согласна. Реально какой-то бред. Никому не известная певица поёт какую-то совершенно дикую непонятную песню», — поделилась своим мнением Елена И.

Некоторые комментаторы призвали разобраться, каким образом эта певица стала официальным представителем России на конкурсе «Евровидение». Люди считают, что она была выбрана не на основании широкого общественного голосования.

«Кому вообще в голову пришло предложить эту певицу на конкурс? Или каков конкурс, такова и певица?» — задаётся вопросом Ольга А.

Другие, наоборот, решили заступиться за певицу. Граждане отметили, что малоизвестные артисты с необычными песнями являются позитивной характеристикой, и Машижа достойна того, чтобы представлять Россию на песенном конкурсе.

«То, что малоизвестный и необычный артист поедет от нашей страны — наоборот, хорошо. Давайте лучше не будем портить такой знаменательный праздник и поддержим нашу представительницу. Просто насладимся музыкой без политики», — обращается Кирилл Е.

Ряд людей считает, что конкурс «Евровидение» уже себя полностью дискредитировал и России не следует вовсе принимать в нём участие.

«А само участие в этом не позор? Конкурс голосящих извращенцев по центральным каналам, и столько внимания этому «проекту» — вот это точно плевок в культуру нашего многонационального государства», — считает Павел А.

Нашлись и те, кто призвал представителей Совета Федерации заняться своими непосредственными задачами и перестать лезть в общественные дела.

«Песня-то может и …, вот только в Совфеде заняться больше нечем? Последняя проблема в стране — это «Евровидение?» — возмущается Женя Г.

Напомним, 31 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко критически отозвалась о песне Манижи, которая представит Россию на «Евровидении-2021».