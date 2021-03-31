Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM Ситуация с отменой конкурса по возвращению в Екатеринбург символа Победы, Краснознамённой группы с орденом Ленина, выглядит странной. Об этом заявил культуролог Георгий Цеплаков.

Ранее в мэрии города объявили несостоявшимся конкурс по ремонту площадки для возвращение памятника, а также по восстановлению самой группы.

«Ситуация выглядит немножко странно. По большому счету, можно постараться организовать тендер и найти подрядчика, который бы сделал ремонт на Плотинке. Когда сносили группу, не объявляли никакой тендер и ни с кем не советовались — она исчезла буквально за одну ночь!

Получается, что когда нужно сделать что-то деструктивное, все организационные моменты работают очень быстро, а когда нужно запустить восстановительный процесс, связанный с символами города, властная воля работает значительно медленнее», — сказал Цеплаков в эфире радиостанции «Вести ФМ.

Ситуация можно оценить двояко, считает культуролог. «Наверное, кто-то может увидеть в этом какую-то недоговорённость, которая есть у городских властей», — подчеркнул эксперт. Главная же беда в другом, уверен культуролог: «Когда мы быстро без обсуждения убираем такой памятник, мы отрекаемся от нашей военной славы и нашей трудовой славы».

Как сообщало ИА REGNUM, народный памятник был подарен городу на деньги ветеранских организаций в 1974 году. Краснознамённая группа с орденом Ленина символизировала собой трудовой подвиг горожан, их вклад в Победу над фашистскими захватчиками. В 2013 году мэрия Екатеринбурга варварски демонтировала памятник. Через пять лет чиновники одумались и решили вернуть символ Победы городу, но этот процесс затянулся.

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