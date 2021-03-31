Москва, , 19:25 — REGNUM Порядка тысячи москвичей заболели коронавирусной инфекцией уже после полной вакцинации, сообщили 31 марта в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

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Отмечается, что от общего числа полностью вакцинировавшихся это число составляет 0,1%.

«Из них подавляющее большинство, более 76%, переносят болезнь в лёгкой и даже бессимптомной форме», — сообщили в пресс-службе. Этот феномен связали с индивидуальной реакцией на вакцину.

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