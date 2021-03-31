Москва, 31 марта, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Рэпера Пашу Техника посадили в тюрьму на 11 месяцев. Об этом 31 марта сообщает телеграм-канал BAZA.

Klausvienresh Паша Техник

По данным телеграм-канала, рэпер находится в тюрьме с декабря 2020 года по решению суда. Причиной стало повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде в июне 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) — российский хип-хоп-исполнитель. Ивлев известен своим эпатажным поведением и провокационным творчеством с использованием нецензурной лексики.