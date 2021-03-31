Приштина, 31 марта 2021, 19:37 — REGNUM В посольстве США в Косово 31 марта выступили против практики проведения заседаний правительства Косово вне края.
На странице посольства в социальной сети Twitter дипломаты потребовали, чтобы министры тратили деньги в пользу своих налогоплательщиков.
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Напомним, в прошлом году премьер-министр Косово упрекал своих предшественников в затягивании заседаний, проводившихся на территории горных курортов.
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