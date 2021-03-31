Приштина, , 19:37 — REGNUM В посольстве США в Косово 31 марта выступили против практики проведения заседаний правительства Косово вне края.

На странице посольства в социальной сети Twitter дипломаты потребовали, чтобы министры тратили деньги в пользу своих налогоплательщиков.

Посольство США в Косово «Мы уже давно противостоим проведению заседаний правительства Косово вне Косово и прославляем тех глав института, которые работают, чтобы прекратить эту развращающую практику. Гостиничный сектор Косово сталкивается с трудностями; государственные работники должны тратить деньги налогоплательщиков в Косово».

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Напомним, в прошлом году премьер-министр Косово упрекал своих предшественников в затягивании заседаний, проводившихся на территории горных курортов.

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