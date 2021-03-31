Бишкек, 31 марта, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Агентство гражданской авиации и министерство транспорта Киргизии просят Россию увеличить число регулярных авиарейсов между странами. Об этом заявил директор госагентства Бакыт Джунушалиев на пресс-конференции сегодня, 31 марта.

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По его словам, авиасообщение между Киргизией и Россией снизилось в пять раз — раньше число рейсов достигало 30 в неделю, а сейчас их осталось только шесть.

«Сейчас для того, чтобы вылететь в Россию регулярным рейсом, требуется основание», — добавил глава агентства гражданской авиации.

Также Джунушалиев отметил, что большинство чартерных самолетов летят из Киргизии в Россию полными, а возвращаются почти пустыми.

«Поэтому билет из Бишкека в Москву продается по €680 (60,4 тысячи рублей), а обратно — за €70 (6,2 тысячи рублей). Такая разница цен из-за того, что авиакомпаниям нужно компенсировать свои расходы», — резюмировал он.