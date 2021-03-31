Москва, , 21:22 — REGNUM Перспективы возвращения Белоруссией выданных Россией кредитов выглядят туманными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя данные Всемирного банка о том, что Россия находится на пятой строчке в списке крупнейших мировых кредиторов для развивающихся стран.

Согласно этим данным, объем выданных Россией кредитов иностранным государствам составляет 22,9 млрд долларов. При этом главным заёмщиком является Белоруссия, на которую приходится 8,1 млрд долларов. По мнению эксперта, однозначно утверждать о том, что этот долг будет возвращён сполна, нельзя.

«Перспективы возвращения помощи Белоруссии довольно туманны. В лучшем случае придется много раз продлевать этот кредит, а в худшем — списать», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, наиболее вероятным сценарием будет реструктуризация имеющейся у Белоруссии задолженности перед Россией. Частично кредиты будут пролонгированы, а частично погашены той или иной белорусской продукцией.