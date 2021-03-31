Москва, , 19:18 — REGNUM Журналист Дейв Лиз (США) обвинил российских фигуристок в применении блокаторов гормонов. Об этом он заявил перед ЧМ-2021 в Стокгольме в комментариях к выпуску подкаста с Меган Дюамель, назвавшей Анну Щербакову «болезненной».

"Меня беспокоит физическое и психическое здоровье спортсменов команды Тутбердизе… Многие из их фигуристов, такие как Алина Загитова, начинают гормональную терапию после тренировки, что почти подтверждает, что они действительно принимают блокаторы гормонов. Это хорошо обсуждается в российском фигурном катании», — заявил Лиз в комментариях к видео в YouTube.

По мнению журналиста, фигуристки группы тренера Этери Тутберидзе принимают «Лупрон».

Также Лиз обвинил российских фигуристок в употреблении запрещенных препаратов мельдоний и аддералл.

Гормональное вещество лейпрорелин входит в список запрещенных веществ WADA только для мужчин. У женщин он может привести к блокировке выработки гормона экстрадиола.