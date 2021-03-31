Приштина, , 22:14 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла 31 марта провела встречу с послом Нидерландов в Косово Царин Лоббезу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны выразили готовность к дальнейшему продвижению сотрудничества.

Среди тем для обсуждения оказалось управление эпидемиологической ситуацией в крае и обеспечение вакцин для граждан Косово.

Гервалла поблагодарила Нидерланды за поддержку Косово и выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в сферах экономики, здравоохранения, сельского хозяйства и культуры.

Также Гервалла выразила убежденность в том, что Амстердам продолжит поддерживать Косово на пути евроинтеграции.

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