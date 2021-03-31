Скопье, , 23:05 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 31 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 4445 образцов в стране выявили 1511 носителей коронавируса. Еще 587 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 130 022 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3781 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 33 человека, что в 3 раза больше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 32 человека. 106 979 пациентов выздоровели.

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Лечение в Северной Македонии проходят 19 262 человека. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

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