Киев, , 19:12 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил любопытные подробности касательно последних санкционных решений Совнацбеза, в частности, оказалось, что 23 марта заседания СНБО, на котором якобы принималось решение о блокировании ряда российских сайтов, вообще не было.

Об этом Разумков сообщил в интервью «Стране».

Спикер заявил, что не голосовал на заседании СНБО за введение санкций против целого ряда компаний, которые имеют лицензии на разработку недр, поскольку, по его мнению, решение не соответствуют украинскому законодательству.

«Здесь речь шла о том, что конечный бенефициар этих компаний — граждани РФ. Если это так, то моя позиция: такие санкции нужно было вводить на физическое лицо гражданина РФ. Тогда это бы полностью соответствовало закону о санкциях», — сообщил Разумков.

Кроме того, по его мнению, применение санкций к гражданам Украины недопустимо.

«Я принимал участие в голосовании — удержался… Насчёт своих граждан, мы должны двигаться другим способом, как это предусматривает действующее украинское законодательство».

Также, отвечая на вопрос издания, спикер Верховной Рады признал, что 23 марта заседания СНБО, на котором, как следует из указа президента, было принято решение о блокировании ряда российских сайтов, не было.

«Вопросы, которые были рассмотрены, как результаты заседания СНБО — были рассмотрены раньше. Достаточно серьезно раньше, несколько месяцев назад, но введены они были 23 марта указом президента… Тяжело объяснить, почему фактическая дата — 23 марта, конкретно в этот день заседания не было», — заявил Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале и марте в нарушение Конституции и законов Украины СНБО ввел ряд санкций против оппозиционных телеканалов, политиков и лиц из их окружения. В партии ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.