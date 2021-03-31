Бишкек, , 19:11 — REGNUM В столице Киргизии задержали бывшего вице-мэра Бишкека Азиза Алымкулова и начальника одного из управлений госкомитета нацбезопасности. Об этом сегодня, 31 марта, передают киргизстанские СМИ.

Как отмечают в надзорном ведомстве, экс-чиновника и сотрудника киргизских спецслужб подозревают в злоупотреблении должностным положением.

По версии следствия, задержанные в корыстных целях оказывали давление на работников столичного муниципалитета, вынуждая их оформлять земельные участки на аффилированных лиц.